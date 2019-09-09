Бывшего охранника школы предложили приговорить к условному сроку

Гособвинение предложило приговорить к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года бывшего охранника школы №127 Яну Галкину. Госпожа Галкина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, преступление она совершила 15 января прошлого года. В нарушение инструкций, она пропустила в здание образовательного учреждения подростка, который участвовал в нападении на детей, в результате чего пострадали 15 человек. Сама подсудимая вины не признает.

Стоит отметить, что в ходе предыдущего судебного заседания по инициативе председательствующего в процессе Олега Спиридонова состоялся дополнительный допрос экс-директора школы Татьяны Цейтлиной. Суд интересовала роль руководителя образовательного учреждения в организации пропускного режима. В частности, председательствующий проверял показания работников школы, которые говорили, что директор давала указания охранникам пропускать опоздавших в здание школы, даже если у них нет электронных карт допуска. В итоге председательствующий пришел к выводу, что показания госпожи Цетлиной, которые она дала в ходе первоначального допроса и предварительного следствия, существенно различаются с последующими.