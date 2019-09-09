Мусор может подорожать Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии хочет увеличить тариф за вывоз ТКО в 2020 году

Регоператор по обращению с отходами подал заявку в минстрой региона, где предложил увеличить тариф на 4%. Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин утверждает, что говорить об увеличении тарифа пока преждевременно, поскольку обоснованность всех расчетов, которые произвел регоператор, еще будут проверять. Ранее власти республики говорили о возможном снижении тарифов при открытии в регионе еще трех полигонов. Как поясняет сам регоператор, на момент подачи заявки на тариф полигоны в этих городах так и не были введены в эксплуатацию. В минприроды Удмуртии подчеркнули, что на данный момент рассматривается возможность открытия лишь одного полигона.

Как пояснил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин, такая процедура осуществляется регулируемыми организациями ежегодно и говорить об увеличении тарифа пока преждевременно. «Цифра, которую заявляет регоператор, базовая. Мы будем проверять обоснованность всех расчетов. В прошлом году регоператор просил 166 руб., минстрой утвердил 98,48 руб. для многоквартирных домов и 95,20 руб. для частного сектора. Мы четко понимаем, что тариф будет корректироваться с учетом открытия полигона в Сарапуле. Планируется изменение территориальной схемы, сокращение транспортного плеча, а значит, снижение затрат на перевозку. Все это будет тщательно проанализировано и учтено в расчете тарифа»,— подчеркнул министр.

Отметим, что сам тариф на 2020 год должен быть установлен до 20 декабря. Ранее говорилось о возможном снижении тарифа на вывоз мусора при открытии в Удмуртии трех полигонов — в Воткинске, Сарапуле и Глазове. Как пояснила пресс-секретарь регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии Ольга Чураева, на момент подачи заявки на тариф полигоны в этих городах не были введены в эксплуатацию.

«О возможности снизить плату можно было бы говорить только при их открытии. Получается, "исходные" пока те же. Все коммунальные услуги растут на 4%, ТКО здесь не исключение»,— отметила госпожа Чураева.

Она добавила, что в любом случае решение — за минстроем.

С 1 января 2019 года в Удмуртии заработала новая схема по обращению с отходами. Региональным оператором стало ООО «Спецавтохозяйство», подписавшее контракты с четырьмя компаниями, которые с 1 января 2019 года начали вывозить мусор. 20 декабря 2018 года был утвержден тариф по вывозу ТКО в размере 98,48 руб. в месяц с одного прописанного жильца в многоквартирном доме и 95,2 руб. с человека для частных домовладений. В настоящее время действуют пять полигонов ТКО.

Начальник отдела недропользования и управления отходами минприроды Удмуртии Виктория Аммосова пояснила, что сейчас рассматривается возможность открытия в Удмуртии только сарапульского полигона. «Глазовский и воткинский— это частные полигоны. Если частная организация мусорила, организовала все эти огромные навалы, почему государство должно давать деньги на рекультивацию этих полигонов? Если мы их откроем как старые, действующие до 2023 года, то мы должны будем каким-то образом их рекультивировать. Это должны сделать те юридические лица, которые создали данные навалы, то есть владельцы этих полигонов»,— говорит госпожа Аммосова.

По ее словам, все материалы, касающиеся открытия сарапульского полигона, находятся на рассмотрении в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии. В конце сентября в Минприроды России должны принять решение о возможности включения этого полигона в перечень объектов, действующих без документации до 2023 года. Если оно будет положительным, в октябре минприроды Удмуртии включит полигон в реестр.

По мнению председателя Объединения советов домов Удмуртии, члена общественной палаты региона Александра Евсеева, вероятнее всего в конце этого года, когда будет приниматься тариф, речь будет идти не об увеличении тарифов, а об их уменьшении, в том числе и в связи с введением дополнительного полигона. «Плюс при установлении новых тарифов будет учитываться тот факт, что регоператора освободили от уплаты налога за надбавленную стоимость. Я думаю, что регулятор как раз будет эти моменты учитывать»,— сказал господин Евсеев.

Он добавил, что при этом стоит учитывать, что в тариф может быть заложена инвестиционная составляющая, например, на строительство мусороперерабатывающих заводов. Это, по мнению эксперта, может увеличить тариф.

«У нас в прошлом году вся инвестиционная составляющая была убрана из тарифа, ее там нет. Если ее включать, то даже при снижении ставки НДС, при включении в территориальную схему новых полигонов, это может влиять на увеличение»,— отметил Александр Евсеев.

Оксана Мымрина