Одним из направлений НОЦ в Тюменской области станет цифровизация

В Тюменской области одним из ключевых направлений деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) станет цифровизация нефтегазовой отрасли, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции в Москве, посвященной Тюменскому нефтегазовому форуму (ТНФ).

«Полагаю, цена на нефть расти не будет, поэтому нефтегазовым компаниям предстоит конкурировать в сфере цифровизации, снижении себестоимости производства и внедрении новых технологий. Цифровизация нефтегазовой отрасли стала всемирным трендом, поэтому в тематике работы НОЦа она станет ключевым направлением»,— рассказал господин Моор.

Напомним, Западно-Сибирский НОЦ создается при поддержке Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономного округов на базе нескольких университетов регионов «тюменской матрешки» (ТюмГУ, ТИУ— в Тюменской области, СурГУ, ЮГУ и ХМГМА— в ХМАО). К структуре НОЦ подключились девять научных организаций и семь предприятий: НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «СИБУР», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «ГМС-Нефтемаш» и «Роснефть». Всего в России в рамках нацпроекта «Наука» планируется создать 20 научных центров мирового уровня и 15 научно-образовательных центров. На реализацию нацпроекта предусмотрено 400 млрд руб.

С 17 по 19 сентября в регионе пройдет Х Тюменский нефтегазовый форум. Планируется, что его посетят более 2 тыс. российских и международных экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей крупных нефтегазовых компаний. Основная тема ТНФ — внедрение цифровых технологий.