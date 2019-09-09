Гендиректор «Роскосмоса» предложил предприятиям Удмуртии подготовить предложения по развитию космодрома «Восточный»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил предприятиям Удмуртии подготовить перечень предложений с целью их включения в проект по развитию космодрома «Восточный». Об этом руководитель госкорпорации сказал на встрече с главой республики Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы договорились, что Удмуртия подготовит каталог продукции, которая будет применена на космодроме "Восточный". Мы это все оперативно рассмотрим и будем включать через наших проектантов в планы реализации. Второе — на территории Удмуртии находится концерн "Калашников". Нам необходимы для реализации трассы спасения нового пилотируемого корабля "Орел" над акваторией Тихого океана средства оперативной доставки спасателей к кораблю»,— отметил господин Рогозин.

Кроме того, глава Удмуртии Александр Бречалов выразил заинтересованность в электротранспорте, производимом предприятиями «Роскосмоса». «В Ижевске одна из лучших маршрутных сетей общественного транспорта, но средний возраст наших трамваем и троллейбусов — 33-35 лет, и мы сейчас примерно оцениваем инвестиционную программу на ближайшие три-четыре года в 15 млрд руб. В этой же связи наше предприятие "Камбарский машиностроительный завод" можно включить в предложение по возможной кооперации со структурами "Роскосмоса"»,— добавил глава республики. Также господин Бречалов пригласил Дмитрия Рогозина на празднование Дня оружейника в сентябре 2019 года.