Глав новосибирского и кемеровского ГУФСИН поменяли местами

Президент России Владимир Путин своим указом назначил начальником ГУФСИН по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Андрея Попето. Этим же указом руководителем ГУФСИН по Кемеровской области назначен генерал-лейтенант Константин Березнев. Генералы поменялись креслами: Андрей Попето возглавлял кемеровское управлению тюремного ведомства, господин Березнев — новосибирское.

Андрей Попето родился в 1976 году в селе Чусовское Пермской области. Он закончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию и Красноярский государственный торгово-экономический институт. В органах Федеральной службы исполнения наказаний Андрей Попето с 1998 года. С 2007 по 2015 год он занимал должность замглавы ГУФСИН России по Красноярскому краю, с 2016-го по 2017 год — начальника управления тылового обеспечения ФСИН России. В декабре 2017 ему доверили руководство кемеровским управлением ГУФСИН.

Константину Березневу — 50 лет. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1988 году. В 1993 году он закончил Уфимскую высшую школу МВД СССР, в 2008 году — академию ФСИН России в Рязани. После этого он получил назначение в Новосибирск.

Илья Николаев