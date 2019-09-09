09 сентября, понедельник
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Дизайнер Карим Хабиб перешел в Kia

Компания Kia объявила о назначении на пост старшего вице-президента и руководителя дизайн-центра специалиста Карима Хабиба.

Ранее ливанский специалист занимал должность главного дизайнера Infiniti — в японскую марку господин Хабиб пришел летом 2017 года и проработал до осени 2019 года, когда уступил место японцу Таисуке Накамуре.

Напомним, до Infiniti дизайнер работал в BMW с 1998 по 2009 год, после чего два года трудился в Mercedes-Benz, а в 2011 году дизайнер вновь вернулся в BMW.

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