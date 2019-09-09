«Дизайнер превратил в сумки бумажный пакет, футляр для часов и коробку для украшений»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о коллаборации ювелирного дома с фэшн-дизайнером Александром Вэнгом.

Еще относительно недавно, лет десять, а то и меньше назад, направление кожаных сумок и аксессуаров у большинства больших ювелирных домов вызывало один вопрос: зачем? Выглядело это все, мягко говоря, немодно. Аудитория была неясна. А потом все начало меняться. В каких-то марках менялся генеральный директор, в других — начальник именно кожевенно-аксессуарного отдела. Менялись лекала, кожа, подход. Вдруг сумки от больших ювелирных домов стали аксессуаром не стыдным, а, напротив, интересным и даже модным. В числе таких оказались сумки от Bulgari. Среди дневных и вечерних сумочек с головой змеи было чем поживиться. Следующий шаг в направлении моды и «желанности», так чтобы совсем уж стать тем, что называют must have, можно было предвидеть.

Bulgari решил выпустить капсульную коллекцию с фэшн-дизайнером. Выбрали Александра Вэнга. Представить результат коллаборации решили на нью-йоркской неделе моды 7 сентября. В коллекции шесть разных сумок — от дневного шоппера до вечернего минодьера. Все выполнены из кожи. Главных цветов в новых сумках Serpenti три — черный, белый и мятно-зеленый, кроме того, представлены две специальные серии из кожи питона и ящерицы. «Фишка» капсулы и в застежке — эскиз такой головы змеи Вэнг нашел в архивах Bulgari, дизайн родом из 60-х. Еще одна «фишка» — источник вдохновения Вэнга: он решил превратить в сумки бумажный пакет, футляр для часов и коробку для украшений. Минодьер Вэнг решил сделать по-настоящему ювелирным. Сам он напоминает коробочку для драгоценностей, а к его ручке присоединен браслет, разумеется, Serpenti в фирменной технике tubogas.