Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков — о любимой во многих странах закуске.



В мир нехитрых, но самых популярных у нас закусок, отправляемся сегодня, тем более самый сезон заготовок сейчас. Итак, соленый огурец — безусловный лидер российского закусочного рейтинга. Ценен и сам овощ и, конечно, рассол. Но если кто-то думает, что все это наше, родное изобретение, ошибается очень глубоко. Солить огурцы впервые начали в Индии и Месопотамии еще в третьем тысячелетии до н.э. Свидетельства этому не так давно нашли археологи... Пробовали солить огурцы и древние римляне. Правда, они стали добавлять для консервации уксус. Так появились огурцы маринованные. А уже от римлян привычку мариновать овощи позаимствовали жители Западной Европы.

Среди страстных любителей консервированных огурцов значатся такие люди, как император Юлий Цезарь, английская королева Елизавета 1, Джордж Вашингтон и Наполеон Бонапарт. Но вот что интересно, все эти замечательные люди не закусывали огурцами, а просто их ели, то есть переводили продукт. Считается, что нас с огурцами познакомили византийцы. На Руси их солили в дубовых кадках, и традиционно любили и цари, и простой люд. Что вовсе неудивительно…

Удивительно другое — закуску №2, а это, безусловно, кислая или квашенная капуста — придумали тоже не мы. Оказывается, что этим пахучим, застольным деликатесом жители Поднебесной вовсю хрустели еще при строительстве Великой Китайской стены. Из чего следует, что «профессор кислых щей» — не русский человек, китаец. Обидно, конечно, но факт.