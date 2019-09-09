Экс-директор пермской УК самостоятельно отправится в колонию

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего директора управляющей компании «Уралмонтажстрой» Алексея Лазукова, осужденного к лишению свободы за причинение ущерба энергетикам.

Господин Лазуков был осужден Мотовилихинском судом Перми, который установил, что в 2015–2016 годах он получил от жителей двадцати домов 21,5 млн руб. для оплаты за услуги ЖКХ. Однако на счет ресурсоснабжающим организациям он перевел лишь 3 млн руб. Деньги, собранные за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, перечислялись по фиктивным договорам или письмам на счета других подконтрольных компаний. 19 июня 2019 года судья Инна Архипова приговорила экс-руководителя управляющей компании к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Он также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на срок 2,5 года. Не согласившись с приговором, господин Лазуков подал апелляцию с просьбой отменить решение. Изучив доводы сторон, краевой суд оставил жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, и экс-руководитель управляющей компании должен самостоятельно прибыть в указанную ГУФСИН колонию-поселение. Ему также предстоит оплатить процессуальные издержки и гражданские иски ООО «Пермская сетевая компания» и ПАО «Т Плюс».

«Все факты присвоения платежей граждан должны быть расследованы, а виновные — наказаны,— прокомментировал решение краевого суда директор Пермского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Сергей Кругляков.— В регионе при поддержке властей и надзорных органов выстроена прозрачная система прямых платежей за теплоресурсы. Поэтому всем организациям, чье руководство допускало растраты денег граждан, не место на рынке управления жильем. Весь нанесенный ими ущерб будет взыскан в судебном порядке».