09 сентября, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz представил гибридные версии GLC и GLE

Компания Mercedes-Benz представила две новые версии кроссоверов GLC и GLE — гибридные модификации GLC 300 e и GLE 350 de.

Mercedes-Benz GLC 300 e оснащается 320-сильной бензо-электрической силовой установкой из 211-сильного 2-литрового турбомотора и 122-сильного электромотора, интегрированного в 7-ступенчатый «автомат». Аккумулятор на 13,5 кВт/ч позволяет проезжать на электричестве до 39 км.

320-сильный Mercedes-Benz GLE 350 de оснащается 194-сильным 2-литровым турбодизелем и 136-сильным электромотором, встроенным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Батарея на 31,2 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 90 км.

Оба гибридных кроссовера поступят в продажу в Европе осенью 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя