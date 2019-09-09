Mercedes-Benz представил гибридные версии GLC и GLE

Компания Mercedes-Benz представила две новые версии кроссоверов GLC и GLE — гибридные модификации GLC 300 e и GLE 350 de.

Mercedes-Benz GLC 300 e оснащается 320-сильной бензо-электрической силовой установкой из 211-сильного 2-литрового турбомотора и 122-сильного электромотора, интегрированного в 7-ступенчатый «автомат». Аккумулятор на 13,5 кВт/ч позволяет проезжать на электричестве до 39 км.

320-сильный Mercedes-Benz GLE 350 de оснащается 194-сильным 2-литровым турбодизелем и 136-сильным электромотором, встроенным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Батарея на 31,2 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 90 км.

Оба гибридных кроссовера поступят в продажу в Европе осенью 2019 года.