Дебиторка кубанского ТД «Гомсельмаш-Юг» стоимостью 322 млн рублей не нашла покупателя

Дебиторская задолженность ООО ТД «Гомсельмаш-Юг» к ряду компаний общей стоимостью 322 млн руб., выставленная на открытые торги, не нашла покупателей по причине отсутствия заявок.

По информации аукционной площадки, на торги были выставлены долги ООО «Торговый дом “Агротрейд”» в размере 2 млн руб., Александра Квиткина в размере 91,4 млн руб., ЗАО ТД «Подшипник» в размере 122,5 млн руб., ООО ППП «ПодшипникМаш» в размере 59,3 млн руб., ЗАО «РемСельМаш» в размере 80,9 млн руб. Юрия Емцева в размере 990 тыс. руб., крестьянского хозяйства «Исаев» в размере 6,1 млн руб., а также ООО Тракторный центр «ПодшипникМаш» в размере 131,1 тыс. руб.

По данным картотеки Арбитражного суда, заявление о признании ООО ТД «Гомсельмаш-Юг» банкротом было подано им самим в январе 2015 года. В мае 2015 года в отношении общества была введена процедура конкурсного производства, которая продолжается до сих пор. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «Гомсельмаш-Юг» зарегистрировано в 2007 году в Усть-Лабинске с уставным капиталом 10 тыс. руб. как предприятие по оптовой торговле машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Максимальный убыток компания показывала по итогам 2015 года – 672,6 млн руб. На конец 2017 года (последние данные финотчетности ООО) убыток компании составил 48,4 млн руб.

Дмитрий Михеенко