Губернатор совершает однодневный визит в Германию

Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников находится с однодневным визитом в Германии. В Ганновере он примет участие в германо-российской конференции, посвященной проблемам межрегионального и международного сотрудничества. На сегодня также запланирована встреча господина Решетникова с властями земли Нижняя Саксония. Завтра губернатор вернется в Москву, а затем в Пермь. 12 сентября глава региона вновь отправится в Москву в качестве участника Московского финансового форума.