Россия подала заявку в ЮНЕСКО для учреждения премии молодым ученым

Россия подала заявку в ЮНЕСКО на учреждение премии имени Менделеева для молодых ученых, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Размер премии составит $250 тыс.

«Мы, я имею в виду Российскую Федерацию, обратились в ЮНЕСКО с предложением учредить международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь Дмитрия Менделеева»,— сказал глава правительства на открытии XXI Менделеевского съезда, приуроченного к году химии в стране (цитата по ТАСС). По его словам, это первый случай, когда Россия подает в ЮНЕСКО подобную заявку. После того как инициатива российской стороны будет поддержана международной организацией, могут быть определены первые лауреаты.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии проходит с 9 по 13 сентября в Санкт-Петербурге и является одним из основных мероприятий международного года периодической таблицы химических элементов, провозглашенного ООН в декабре 2017 года .

О перспективах молодых ученых и развитии науки в России читайте в интервью “Ъ” академика РАН «“Пока человек не подержит в руках вещество, он химию просто не почувствует”».