Резиденты ТОСЭР «Набережные Челны» перечислили 345 млн рублей налогов

Во втором квартале 2019 года резидентами ТОСЭР «Набережные Челны» были перечислены 345 млн руб. налогов во все уровни бюджета. Об этом в соцсети написал замглавы исполкома Набережных Челнов по вопросам развития ТОСЭР Эльдар Тимергалиев.

По его словам, за общая сумма инвестиций за этот период составила 14,1 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. составили дополнительные вложения. Также за второй квартал на предприятиях ТОСЭР создали 468 новых рабочих мест. Общее число дополнительных мест за все время работы площадки превысило 4,5 тыс., а сумма налоговых отчислений — 3,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ТОСЭР «Набережные Челны» привлекла 15 млрд руб. инвестиций за три года.

"Ъ-Казань"