«Единая Россия» получила все мандаты в думе Верхней Туры

Кандидаты от партии «Единая Россия» получат 16 из 16 мест в думе Верхней Туры (Свердловская область). Представители других партий не смогли получить ни одного места. Средняя явка составила более 40%. Об этом на пресс-конференции рассказал секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.

Выборы состоялись 8 сентября в четырех округах муниципалитета. В округе №1 наибольшее число голосов набрали Светлана Макарова (565), Юрий Мирный (478), Рашит Зарипов и Сергей Широков по 455 голосов. В округе № 2 — Вячеслав Булыгин (383), Ольга Кузнецова (369), Аркадий Кирьянов (361) и Олег Орлов (334).

В округе № 3 депутатами станут Артем Роментов (за него проголосовало 386 человек), Иван Козьменко (383), Ольга Добош (379) и Максим Орлов (340). Мандаты в округе № 4 получат Ильсур Мусагитов (522), Любовь Евдокимова (502), Вадим Зимин (383) и Виталий Разницин (326).