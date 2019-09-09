Michael Kors выпустили мужскую капсулу для путешественников

Капсульная коллекция Kors x Tech разработана специально для любителей отправиться в путь с комфортом. В коллекцию вошло все то, что требуется для перелета и городских перемещений: костюм, спортивный костюм, джоггеры, худи, пальто, ветровка, свитшот, а также аксессуары — рюкзак, сэтчел, чемодан и две дорожные сумки. Приставку Tech, столь любимую мужчинами-гаджетоманами, коллекция получила по праву: пальто оснащено портативной зарядкой, а чемодан наделен удобными отсеками для хранения ноутбуков и телефонов. Не обошлось и без инновационных тканей. Цветовая палитра варьируется от черно-белой классики до алого и камуфляжа.

Лицом капсулы стал профессиональный гонщик BMX Остин Оги. На видео «10 минут с Остином Оги», которое снял видеограф Мэтт Комо, спортсмен показывает профессиональные трюки на фоне урбанистических пейзажей Нью-Йорка.