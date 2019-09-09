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Timberland запустили «природную» кампанию

Timberland традиционно ассоциируются с активным отдыхом и дикой природой. Изобретенные в 1973 году непромокаемые желтые ботинки стали самой удобной обувью для путешественников со всего мира. В этом году Timberland запустили масштабную кампанию «Природа ждет героев». Они призывают жителей всего мира обратить внимание на экологическую ситуацию на планете. Среди инициатив бренда: ответственное производство — продукция выпускается только на фабриках «золотого» или «серебряного» стандарта, высадка 50 млн деревьев к 2025 году, озеленение городов и переработка пластика (уже более 345 млн пластиковых бутылок нашли новую жизнь в продуктах бренда).

В рамках кампании 12 экогероев будут своей деятельностью способствовать долгосрочным позитивным изменениям во имя окружающей среды и общества. Так, первым героем стал Йорн Вемменхов, основатель агентства городских изменений. На фотографиях каждый из героев предстанет в новых моделях на фоне зеленых городских пейзажей.

Йорн Вемменхов снялся в мужских ботинках MTCR. Они произведены на предприятии «серебряного» стандарта, что означает минимальное число выбросов вредных веществ в атмосферу, а шнурки и подкладка MTCR состоят из полностью переработанного ПЭТ-материала.

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