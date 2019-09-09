Верховный суд поддержал УФАС в споре с «Пассажиравтотрансом» по поводу тарифов

Верховный суд России поставил точку в вопросе оспаривания решения и предписания Санкт-Петербургского УФАС, выданных СПб ГУП «Пассажиравтотранс» по поводу злоупотребления доминирующим положением (нарушение п.6 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции) при установке тарифов. Об этом сообщили в петербургском УФАС.

Ранее антимонопольная служба выдала предприятию предписание с требованием установить единый тариф при продаже билетов на автовокзале на Обводном канале. Монополист, в свою очередь, решил, что для перевозчиков стоимость билетов в должна зависеть от протяженности маршрута. Однако, по мнению УФАС, данный подход не отражает реальные затраты организации на оказание услуги.

Напомним, что сторону антимонопольного органа также принял 13-й арбитражный апелляционный суд.