Перевозчик мусора в Удмуртии вывозил отходы на уже закрытый полигон

Перевозчик мусора ООО «Комэкотранс» направлял отходы, собранные в Воткинске и Воткинском районе, на полигон, который был закрыт с начала 2019 года. Это происходило с целью дальнейшей погрузки на транспорт большей вместимости, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В то же время, схема обращения с отходами в Удмуртии предусматривает непосредственный вывоз мусора на кустовой полигон в Завьяловском районе.

Накопленные на закрытом полигоне отходы не вывозились на кустовой полигон на протяжении нескольких месяцев, а их хранение осуществлялось с грубым нарушением законодательства. По итогам проверки природоохранной межрайонной прокуратуры, в адрес директора ООО «Комэкотранс» внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении общества возбудили административное дело по ч. 1 ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении, транспортировании отходов производства и потребления).