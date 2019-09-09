Путин назначил нового руководителя новосибирской полиции

Президент России Владимир Путин назначил заместителем руководителя ГУ МВД России по Новосибирской области и начальником полиции региона полковника Константина Гаврина. Об этом говорится в указе главы государства, имеющемся в распоряжении “Ъ-Сибирь”. Должность начальника полиции Новосибирской области стала вакантной в июне 2019 года после отставки Николая Турбовца, занимавшего этот пост четыре года.

Константин Гаврин родился 26 апреля 1977 года в городе Чулыме Новосибирской области. В 1998 году окончил Омскую академию МВД России по специальности юриспруденция, в 2013 году — академию управления МВД России. В правоохранительных органах он служит с 1998 года с должности оперуполномоченного ОВД отдела внутренних дел Заельцовского района Новосибирска.

С 2013 года Константин Гаврин возглавлял управление уголовного розыска регионального главка МВД. По многим показателям оно считалось одним из лучших в стране. В 2018 году приказом главы МВД Владимира Колокольцева «за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие результаты в служебной деятельности» Константин Гаврин был занесен на федеральную доску почета МВД.

Илья Николаев