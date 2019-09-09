В Екатеринбурге на ЖБИ и Синих Камнях отключат холодную воду на неделю

В районах ЖБИ и Синие Камни Екатеринбурга, а также в поселке Чапаева (Свердловская область) отключат холодную воду с 9 по 16 сентября. Как сообщили в пресс-службе ЕМУП «Водоканал», это связано с ремонтными работами по санации одного из трех водоводов, которые снабжают точки водой.

«Работы будут вестись на участке водовода от улицы Первомайской, 120 до улицы Высоцкого, 1а. Раскопки пилотных котлованов и установка специальной техники запланированы на тротуарах, без выхода на проезжие части»,— рассказали в пресс-службе. Там добавили, что выключение системы водоснабжения приведет к понижению давления подачи холодной воды на верхних этажах домов в часы максимального водоразбора.

В микрорайонах ЖБИ, Синие Камни в Екатеринбурге и в поселке Чапаева с 14 по 16 сентября будут бесплатно работать автоматы по продаже питьевой воды, сообщили в ЕМУП «Водоканал».