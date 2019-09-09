Главу МО «Дебинское» из Удмуртии оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивное трудоустройство водителей

Юкаменский райсуд оштрафовал главу МО «Дебинское» на 100 тыс. руб. за фиктивное трудоустройство трех граждан. Главу муниципалитета осудили по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что осужденный фиктивно трудоустроил трех граждан на должность водителей. Глава муниципалитета поочередно заключал с ними фиктивные трудовые договоры, ежемесячно вносил заведомо ложные сведения в табеля учета использования рабочего времени, обеспечивал начисление зарплаты и присваивал эти деньги себе. Кроме того, на счета фиктивно трудоустроенных граждан производились отчисления на страховую часть пенсии. Так, бюджету муниципалитета был причинен ущерб на более чем 195 тыс. руб.