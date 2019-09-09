Андрей Мастерков от «Единой России» прошел в депутаты на довыборах в самарскую губдуму

Андрей Мастерков победил в борьбе за депутатский мандат на дополнительных выборах депутатов Самарской губернской думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

Господин Мастерков участвовал в выборах как представитель всероссийской политической партии «Единая Россия». Он набрал 56,48% голосов. За него проголосовали более 4,1 тыс. человек.

На втором месте с результатом 18,99% (свыше 1,4 тыс. избирателей) оказался представитель ЛДПР Юрий Венедиктов. Третью позицию (13,7%, более 1 тыс. избирателей) занял кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Кравченко. Выборы прошли в воскресенье.

Георгий Портнов