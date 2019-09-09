Водоснабжение курорта Шерегеш обойдется в 3 млрд рублей

На строительство и модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения горнолыжного комплекса Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области потребуется около 3 млрд рублей. Как сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, которого цитирует ТАСС, регион подал заявку в правительство России на софинансирование проекта.

Вопрос о выделении средств должен быть решен к началу 2020 года. «Мы уже подали заявку в правительство России, Ростуризм нас поддержал, Совет федерации поддержал. Мы перед собой поставили цель — обеспечить Шерегеш водой и канализацией к 2021 году, без этого дальнейшего рывка в Шерегеше не будет, нам надо строить новые гостиницы, а у нас нет воды, нет канализации, пока мы не решим проблемы водоснабжения и водоотведения»,— приводит агентство слова Сергея Цивилева.

В пресс-службе администрации Таштагольского района сказали ТАСС, что имеющиеся сети водоснабжения и водоотведения изношены и не обеспечивают растущие потребности курорта, который проектировался в советские годы и был рассчитан только на нужды населения поселка Шерегеш. Вода на некоторые туристические объекты в пик сезона может подаваться нерегулярно и по графику.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что из средств федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2025 года планируется выделить 4,3 млрд руб. на создание туристско-рекреационного кластера «Шерегеш» — на строительство сетей водоснабжения и автодорог. В развитие кластера частные инвесторы с 2000 года уже вложили более 13 млрд руб.

Горнолыжный комплекс Шерегеш открылся в 1981 году. Трассы расположены на склонах гор Зеленая и Мустаг. Сегодня в комплексе 220 объектов туристической инфраструктуры: 66 гостиниц, 24 горнолыжные трассы, 18 подъемников, 62 кафе и ресторана. Горнолыжный сезон длится с ноября по май.

Юрий Зуев