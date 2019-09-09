Слаженная работа специалистов

В Челябинской областной детской клинической больнице впервые в нашем регионе проведена интраоперационная аппаратная аутогемотрансфузия годовалому мальчику. Аутогемотрансфузия – это переливание пациенту вместо донорских препаратов его собственной крови. Такой метод позволяет в экстренных случаях помочь ребенку, не дожидаясь донорской крови соответствующей группы.



Это достижение стало возможным благодаря слаженной работе высококлассных специалистов ЧОДКБ: заведующего отделением нейрохирургии, главного детского нейрохирурга Минздрава области Германа Сафронова, заведующей отделением анестезиологии и реанимации, главного детского реаниматолога Минздрава области Елены Грицковой, заведующей отделением трансфузиологии Светланы Цветковой.

Годовалому малышу требовалась сложнейшая операция по реконструкции черепа, которую ювелирно выполнил Герман Сафронов. Такого рода вмешательства закономерно сопровождаются массивной кровопотерей. В данном случае ребенок с массой тела всего семь килограммов во время операции потерял практически половину (200мл) крови. Во время операции на специальном оборудовании были осуществлены сбор, обработка и фильтрование излившейся крови, которая потом успешно была возвращена ребенку. Сейчас мальчик уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии.

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