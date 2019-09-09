В Ростове задержали торговца амфетамином

На одной из улиц Ростова полицейские задержали местного жителя с поличным, когда он продавал наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

У злоумышленника изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом. Проведенное экспертами-криминалистами физико-химическое исследование показало, что в свертках находился амфетамин общей массой более 12 г.

В отношении торговца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Дарья Голякова