Первым замглавы минздрава Башкирии стал бывший главврач РКБ

У министра здравоохранения Башкирии появился новый первый заместитель. Эту должность занял бывший заместитель главврача Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) Азат Рахматуллин, сообщает «Проуфу». В 2010-2015 годах господин Рахматуллин возглавлял РКБ. В последние годы, по информации издания, он курировал в госбольнице работу амбулаторно-диагностической службы.

В минздраве информацию о назначении подтвердили, сообщив, что первый зам приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня. Он будет курировать в ведомстве вопросы строительства и имущественный блок.

Азат Рахматуллин родился в апреле 1972 года в Сибае. Окончил Башкирский госмедуниверситет. Карьеру начинал врачом-интерном в хирургическом отделении ГКБ №6 Уфы, позже работал хирургом в ГКБ №13 Уфы. В 2001 году перевелся в Сибай, работал хирургом Сибайской городской больницы. В 2002 году получил назначение заместителем главврача этой больницы по медчасти. В 2004 году перешел на работу в минздрав, где занял должность главного специалиста отдела кадров. Совмещал эту работу с работой хирурга сосудистой хирургии клиники БГМУ. В 2005 году назначен заместителем главного врача по медицинской части РКБ. В 2007 году возглавил РКБ. В 2010 году уступил эту должность бывшему замглавы минздрава Андрею Евсюкову.

Ирина Самойлова