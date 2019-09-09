Больше не единая

По результатам обработки большинства бюллетеней в Челябинске, 133 из 170 мандатов на выборах в райсоветы Челябинска получила «Единая Россия». На втором месте по численности – самовыдвиженцы (19 человек). Кандидаты от других партий получили всего 10% мест в райсоветах. Эксперты говорят, несмотря на уверенную победу «единороссов» на выборах, нельзя говорить о единой позиции партии: ЕР разделилась на несколько “кланов”, каждый из которых будет представлять челябинской гордуме нового созыва свои интересы. Партийную дисциплину заменит личная лояльность избранному губернатору Алексею Текслеру, отмечают политологи, это поможет избежать раздоров в депутатском корпусе.



Высокая конкуренция на муниципальных выборах в Челябинске – заявилось более 1 тыс. кандидатов (из них 432 самовыдвиженца) – не принесла успеха оппозиции. По предварительным данным, абсолютное большинство голосов избирателей, как и четыре года назад, получили кандидаты «Единой России» - по 133 округам из 170. Отметим, что популярность правящей партии снизилась: на муниципальных выборах в 2014 году на счету ЕР было 156 побед в 170 округах. «Справедливая Россия» на этот раз получила восемь мандатов, ЛДПР – два. По подсчетам «Ъ-Южный Урал», КПРФ выиграла пять мандатов, «Яблоко» и «Партия пенсионеров за справедливость» получили по одному месту в райсоветах Челябинска, в 19 округах победили самовыдвиженцы (в 2014 году их было восемь). Таким образом, у оппозиционных партий будет всего 10% мест в районных советах Челябинска, соответственно, они не смогут оказывать существенного влияния на формирование нового состава городской думы.

В Челябинске во второй раз муниципальные выборы прошли по системе непрямого голосования. Жители города выбрали 170 депутатов в районные советы (по 25 человек в шести районах и 20 человек в Центральном). В ближайшее время состоятся выборы спикеров райсоветов. Районные депутаты до конца сентября сформируют новую городскую думу из 49 человек (по семь депутатов от каждого района), которая на первом заседании в октябре объявит конкурс по выбору главы города. По предварительной информации, новый мэр будет выбран в декабре.

В областном избиркоме пообещали опубликовать официальные данные по распределению мандатов между партиями и самовыдвиженцами 10 сентября. На момент подготовки материала в открытом доступе были только таблицы с интернет-портала ГАС «Выборы», в которых опубликована информация о победителях по одномандатным округам без указания партийной принадлежности.

Кандидат от КПРФ Константин Нациевский, который одновременно баллотировался и на пост губернатора Челябинской области, проиграл на выборах в совет депутатов по Советскому району. Он уступил мандат кандидату от «Справедливой России» Оксане Боярской. Из депутатов первого созыва гордумы остался без места в райсовете нового созыва председатель комиссии по бюджету и налогам Дмитрий Довженко. Также на выборах проиграл спикер Центрального райсовета Александр Хлызов, его опередила кандидат от «Яблока», активистка движения «Челябинск, дыши!» Елена Вахтина. Выборы в райсоветы выиграли 33 действующих депутата первого созыва челябинской гордумы.

На прошедших муниципальных выборах наблюдалось противостояние нескольких городских групп влияния. Единодушия не наблюдалось среди кандидатов от «Единой России» и связанных с ней самовыдвиженцев. Партия раскололась на лагерь «молодогвардейцев», который курировал депутат Госдумы Владимир Бурматов, корпус кандидатов вице-спикера гордумы Ильи Мительмана, своих претендентов также выставили спикер первого созыва гордумы Станислав Мошаров, бизнесмен Борис Видгоф, депутат гордумы Виталий Рыльских, отдельную силу представляло движение «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева. В результате победителем из этой борьбы вышел Владимир Бурматов, его команда получила 40 мандатов в челябинских райсоветах. Проигравшим оказался Андрей Барышев: почти все самовыдвиженцы, которых он пытался провести в Курчатовском и Калининском районах, уступили кандидатам, лояльным Илье Мительману, в результате последний сохранил контроль на северо-западе города.

Политолог Андрей Лавров говорит, что в Челябинске «не существует “Единой России”». «Это было временное объединение кланов у “кормушки”, которая позволяла распиливать город. Результаты, которая показала “Единая Россия” на этих выборах, – это не результаты партии. Половина “единороссов” шли как самовыдвиженцы, все остальные просто стеснялись говорить, что они идут от “Единой России”. Победила не “Единая Россия”, а конкретные люди с конкретными интересами», - считает эксперт.

По словам Андрея Лаврова, новый состав челябинской гордумы будет, прежде всего, лоялен избранному губернатору Алексею Текслеру. «Состав гордумы обновится не столько лицами, сколько позициями. Это будет городская дума, верная Алексею Текслеру и его представителям. Новые депутаты с радостью присягнут новой власти и забудут, что они были в “Единой России”»,- говорит господин Лавров. Он отмечает, что кандидатуры нового спикера горсобрания и мэра Челябинска будет также диктовать Алексей Текслер. «Я думаю, что Мошаров остается оптимальной компромиссной фигурой, который, не принадлежа ни к какому клану, сможет работать в стилистике Текслера и Котовой. Но у губернатора могут быть свои представления на этот счет. И я уверен, что депутаты прислушаются к его мнению и проголосуют за предложенную им кандидатуру спикера и мэра»,- подчеркивает Андрей Лавров.

Карина Кальярова