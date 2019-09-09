На должность прокурора Башкирии предложен зампрокурора Москвы

Как стало известно "Ъ-Уфа", в Курултай Башкирии в ближайшее время будет внесена кандидатура на должность прокурора республики, которая остается вакантной с июня, после перевода в Курганскую область Андрея Назарова. Прокуратурой Башкирии он руководил с 2013 года. На должность прокурора предложен заместитель прокурора Москвы, бывший главный обвинитель Генпрокуратуры РФ Владимир Ведерников. Заседание Курултая, на котором должна быть утверждена его кандидатура, запланировано на 19 сентября, сообщил информированный источник "Ъ-Уфа". Курултай пока свой план работы на сентябрь не опубликовал.

Владимир Ведерников родился в 1974 году в Томске. Окончил Томский государственный университет. Карьеру начинал в 1996 году помощником томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях прокуратуры Томской области. В 1997-2000 годах работал помощником и старшим помощником прокурора Советского района Томска, затем еще пять лет — помощником и старшим помощником прокурора Центрального административного округа Москвы. В 2005 году стал заместителем прокурора Центрального административного округа Москвы. В том же году перевелся на работу в аппарат Госдумы, где работал специалистом-экспертом и консультантом комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. В 2007 году был назначен заместителем Симоновского межрайонного прокурора Москвы, в том же году вернулся на должность зампрокурора Центрального административного округа Москвы. В 2009 году был назначен замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ, возглавлял отдел надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью и обеспечению участия прокуроров в судебных процессах по уголовным делам. Должность зампрокурора Москвы занимает с 2012 года.

В 2018 году Владимиру Ведерникову прочили пост прокурора Тульской области, но в итоге на эту должность был назначен другой прокурор. В том же году его имя часто обсуждалось в прессе в связи с обращением в президиум Мосгорсуда с просьбой освободить из-под стражи «вора в законе» Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой.

Ирина Самойлова