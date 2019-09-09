За выходные спасатели Сочи спасли жителей Москвы и Рязани

Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России спасли в минувшую пятницу,6 сентября, жителя Белгородской области. Он упал в районе поселка Эсто-Садок на крутом склоне в районе улицы Вознесенской. У мужчины при первичном осмотре были обнаружены тяжелые травмы. Самостоятельно передвигаться пострадавший не мог. На жестких носилках его транспортировали к автомашине Скорой помощи.

На следующий день, 7 сентября, на туристической тропе в районе Медвежьих ворот была обнаружена туристка из Москвы с травмой голеностопа. Ногу она повредила в результате неудачного падения. Женщине оказали первую помощь и на носилках транспортировали до технологической дороги, откуда ее довезли до приюта «Псехако». В тот же день в 20.30 поступило сообщение, что мужчина упал в ливневый колодец возле сочинского пансионата «Знание». Выбраться самостоятельно не мог. Спасатели эвакуировали пострадавшего 40-летнего жителя Рязани из колодца, после чего передали его медикам.

Василий Хитрых