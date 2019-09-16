Чувство ветра

Под Воронежем действует уникальная школа планеризма для подростков. «Огонек» побывал там на чемпионате России по планерному спорту.

Наталия Нехлебова

Планеризм — это то же, что и парусный спорт, только в небе, говорят пилоты. Потому что главное для тонкокрылого длиннохвостого планера, как и для парусной яхты,— ветер. Только паруса ловят горизонтальные порывы, а крылья — вертикальные. Маленькие самолеты-буксировщики с помощью троса поднимают планер на нужную высоту — 700 метров. Там планер отцепляется и парит. Мотора у него нет, все, что нужно для полета,— это теплая воздушная река от земли. Пилот плавно снижается и ловит восходящие потоки воздуха, которые поднимают его вверх, потом по спирали опускается к другому идущему от земли потоку. Так он и ныряет в небе, как дельфин. Влажный восходящий воздух превращается в небе в кучевые облака, поэтому их гряда — главная «улица» для планера. Облака на ней как своего рода маяки, посылающие сигнал: нужный ветер — здесь.

В соревнованиях участвовали 29 человек из разных регионов России. И любители, и профессионалы. Задача — преодолеть определенный маршрут быстрее всех. Планер может развивать скорость 120–130 километров в час. Самому младшему участнику 17 лет, самому старшему 72. «Этот спорт как шахматы,— говорит ветеран пилотирования планера, мастер спорта международного класса Яков Шраге.— Побеждает самый умный, способный найти оптимальный вариант решения задачи с учетом погодных условий и тактики соперников. Тут нужна техника пилотирования, мастерство навигации, знание аэродинамики и глубокое понимание метеорологии. Пилот должен предугадывать погоду. Понимать, где найти нужный ветер».

17-летний Дмитрий Курбатов в соревнованиях участвовал впервые. Учиться летать он начал в 15 лет. «О, разве без этого хобби я бы набрал 92 балла на ЕГЭ по физике? — улыбается спортсмен.— Осваивая планер, не просто наслаждаешься красивыми видами. Приходит понимание, как и почему он летает. Чистая физика в действии!»

Летная школа на аэродроме АТСК «Сапсан» ДОСААФ возрождает советскую систему привлечения подростков в планерный спорт. Ее создал с нуля в 2013 году руководитель Верхнехавского агрохолдинга Антон Пермяков, большой поклонник планерного спорта. Школьники из двух районов Липецкой и Воронежской областей учатся бесплатно. Ребята начинают заниматься в 14 лет, а в 16 им уже разрешают подниматься в воздух самостоятельно. Странно, но в небо хотят в основном девчонки. Два месяца теоретических занятий: аэродинамика, метеорология, строение планера… И потом три месяца полетов. Чтобы тебя допустили к самостоятельной охоте за ветром, нужно налетать всего 18 часов с инструктором. Почему? Да потому, объясняют мне, что планер безопаснее, чем мотоцикл: все, что может сломаться, в нем уже отсутствует, шутят пилоты.

Звезда российского планеризма, абсолютный победитель соревнований и кумир юных пилотов — 53-летний Дмитрий Тимошенко. Он призер чемпионатов Европы и мира. Единственный российский пилот, входящий в топ-50 мирового рейтинга, в котором 12 тысяч имен. «В планерном спорте нет предела самосовершенствованию,— говорит он.— Это как фехтование. Ты отражаешь все новые и новые выпады погоды, соперников… Все полеты разные. Поэтому скучно в небе просто не может быть».