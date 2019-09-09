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В Челябинской области создается управление лесничествами

В Челябинской области будет создано государственное казенное учреждение «Управление лесничествами». Соответствующее распоряжение было подписано исполняющим обязанности председателя правительства региона Виктором Маминым 6 сентября.

Согласно документу управление лесничествами создается «путем изменения типа и наименования существующего Челябинского областного бюджетного учреждения «Шершневское лесничество», с увеличением штатной численности на 164 человека. Предельный штат – 335 единиц. Учредителем учреждения выступает главное управлению лесами Челябинской области.

В тот же день Виктор Мамин подписал распоряжение о ликвидации 12 бюджетных учреждений-лесничеств: Златоустовского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кунашакского, Кусинского, Кыштымского, Миасского, Нязепетровского, Саткинского, Усть-Катавского и Уфалейского.

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