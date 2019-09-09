В Ростовской области на этой неделе будет теплая и солнечная погода

В течение этой недели на территории Ростовской области ожидается теплая и солнечная погода, сообщает Росгидрометцентр.

В понедельник, 9 сентября воздух днем прогреется до +26°С, а ночью температура воздуха опустится до +14°С. В этот день в регионе ожидается небольшая облачность и 6-7 м/с.

Во вторник температура днем достигнет +26°С, а ночью похолодает до +15°С. В течение суток будет небольшая облачность и 5-7 м/с.

В среду-субботу днем ожидается до +28°С, а ночью +14 - +16°С, небольшая облачность, ветер 1-7 м/с.

Дарья Голякова