Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об электрическом хэтчбеке Volkswagen ID.3 и других новинках, которые будут представлены во Франкуфрте-на-Майне.

12 сентября во Франкфурте-на-Майне открывается Международный автосалон, который проходит в столице немецкого бизнеса раз в два года и по традиции является прежде всего ареной для премьер местных производителей. Но для мировой прессы он откроет свои двери уже 10 числа, и все премьеры выставки состоятся именно в пресс-дни, то есть во вторник и в среду.

Разумеется, будут какие-то сюрпризы, но основные хедлайнеры выставки известны уже сейчас. С каждым нечетным годом, по которым во Франкфурте проходит выставка, новинок, которые станут актуальными для российского рынка, становится все меньше. Это происходит не потому, что россияне стали покупать меньше автомобилей, а москвичи и вовсе пересели на общественный транспорт, к чему их настойчиво принуждают. Все дело в том, что основные европейские автомобильные тренды нас с вами вроде как не касаются.

В первую очередь речь идет, конечно же, об автомобилях с электроприводом. Одна из главных премьер Франкфурта — полностью электрический хэтчбек гольф-класса Volkswagen ID.3. Но у нас он едва ли кого заинтересует, особенно за такую цену. Вот Taycan — электрический суперкар от Porsche — немного другая история. У потенциального покупателя такого автомобиля наверняка есть либо собственный дом, либо гараж с розеткой. Еще один европейский тренд — небольшие машины. Но кому у нас интересен Hyundai i10 или новый Smart? Разве что в контексте того, что журналисты уже успели похоронить марку. Слухи о закрытии проекта упорно ходили последние несколько месяцев, но нет — жив пока Smart. Или еще пример. Если вы были в Германии, то наверняка обращали внимание на то, что три четверти автомобилей на парковке — это универсалы. Но у нас такие машины презрительно называют «сараями» и покупают неохотно. Поэтому элегантная и вместительная «трешка» BMW, дебютирующая на выставке, у нас, скорее всего, продаваться не будет. Впрочем, не все так печально. Об этом и поговорим в ближайшие дни.