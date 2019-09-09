Зарубежные СМИ: Как прошел единый день голосования в России?

Партия власти теряет места в столичном парламенте. Около 40% депутатских кресел в Мосгордуме получают представители системной оппозиции — таковы предварительные результаты воскресного голосования. В 20 из 45 округов побеждают политики, которые были указаны Алексеем Навальным в списке для «Умного голосования». Мэр столицы Сергей Собянин уже назвал выборы самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за историю последних лет. Зарубежные СМИ пристально следили за ходом региональных выборов в России. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Несмотря на то, что муниципальные и региональные выборы проводились по всей стране, основное внимание было приковано к московскому голосованию, отмечает The Guardian. Аналитики, опрошенные изданием, считают, что оно стало репетицией парламентских выборов 2021 года. Так, оппозиция оценила свою способность мобилизовать электорат. Падение популярности «Единой России» The Guardian связывает с западными санкциями, из-за которых сократились доходы населения.

Колумнист издания Politico рассуждает о роли «Умного голосования» в результатах московских выборов. Оценить влияние стратегии Алексея Навального довольно сложно. При этом некоторые победившие кандидаты публично поблагодарили политика за поддержку. Так, Магомет Яндиев, лидирующий в 45 округе, заявил, что не смог бы обойти оппозиционера Илью Яшина.

The Telegraph напоминает, что многие представители «Единой России» шли на выборы как самовыдвиженцы. Это, по мнению издания, связано с токсичностью партии. Однако провластные кандидаты пользовались определенными привилегиями по сравнению с соперниками. Как отмечает The Telegraph, у них был доступ к телеэфиру и возможность выступать на публичных мероприятиях.

The Washington Post обращает внимание на то, что организаторы экзит-полов отказались публиковать их результаты. Как сообщает издание, данные получились слишком противоречивыми и невзвешенными. Почти 50% избирателей не стали сообщать, за кого они отдали свой голос. А в некоторых округах с общественниками отказались общаться 70% граждан.