На муниципальных выборах в Ленобласти «Единая Россия» набрала 74,1%

В Ленинградской области после подсчёта 100% голосов обнародованы результаты выборов в органы местного самоуправления.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, партия «Единая Россия» набрала 74,1% (1528 мандатов), самовыдвиженцы —13,87% (286 мандатов), КПРФ — 6,31% (135), Справедливая Россия — 2,71% (57 мандатов), ЛДПР — 2,62% (54), «Родина» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» получили по одному мандату.

Явка на муниципальных выборах в Ленобласти составила 26,08% (324535 избирателей). Наибольшая активность наблюдалась в Кировском (31,42%) и Ломоносовском (29,72%), наименьшая в Киришском (21,65%) и Тосненском (21,84%). В 2014 году явка на муниципальных выборах в Ленобласти составляла 30%.

В единый день в Ленинградской области проходили выборы в советы депутатов в 177 муниципальных образованиях, где замещались 2062 мандата. Зарегистрированы 4288 кандидатов. Из них от «Единой России» - 1999 человек, КПРФ – 608, ЛДПР – 364, «Справедливой России» — 296, «Родины» — 11, «Коммунистов России» — шесть, Партия Роста— пять, партии «Социальной защиты» — пять, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - четыре, 990 – самовыдвиженцы.

Добавим, что в 2014 году партия «Единая Россия» набрала 83,33% самовыдвиженцы —10,22%, КПРФ — 2,52%, Справедливая Россия — 1,93%, ЛДПР — 1,7%.

Ольга Кантемирова