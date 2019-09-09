Экс-министр культуры Пермского края провел форум «Будущее рек»

МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми определило подрядчика для проведения форума «Будущее рек» в рамках мероприятия «День рождения реки». Закупка была осуществлена у единственного поставщика — бывшего министра культуры Пермского края Олега Ощепкова. ИП Ощепков оценил свои услуги в 350 тыс. руб.

Как сообщается на сайте permfest.ru, фестиваль «День рождения реки» — это праздник благодарности и признания водных ресурсов города, которых в Перми насчитывается более 300. Мероприятие даст старт долгосрочному проекту «Город рек», который реализует администрация Перми при участии общественных активистов и горожан. Он посвящен малым рекам города, и его основная задача — ревитализация долин малых рек.

Форум «Будущее рек» прошел в минувшие выходные в парке «Россия — моя история». Гости форума — практики преобразования городской среды и развития речных территорий представили успешные проекты, реализованные в других городах России, в том числе Краснодаре, Кирове, Санкт-Петербурге.