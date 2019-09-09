Минфин Удмуртии выявил нарушения в сфере закупок на 31,3 млн рублей

Министерство финансов Удмуртии сообщило о результатах контроля в сфере закупок за январь-июль 2019 года. Объем проверенных средств составил 468 млн руб., из них 31,3 млн руб. потрачены с нарушениями законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Почти все проверенные заказчики не в полном объеме разместили информацию о результатах исполнения контрактов в Единой информационной системе. За это предусмотрена административная ответственность, а информация о нарушениях передается в минпромторг Удмуртии — за обозначенный период в ведомство направили шесть таких материалов.

Кроме того, было выявлено два случая, когда заказчики уходили от конкурсных процедур, искусственно дробя сумму закупки на несколько договоров до 100 тыс. руб. С компаниями заключали ежемесячные контракты на оказание услуг по уборке помещений и на приобретение расходных материалов для протезирования суставов на общую сумму в 1,87 млн руб.

Также было выявлено 16 нарушений, связанных с несоответствием поставленных товаров и выполненных работ условиям контрактов. Установлено два случая, когда ремонтные работы были выполнены на бумаге, а по факту были не закончены и отличались от планируемых. По данным контрактам приостановили оплату до устранения подрядчиком несоответствий.

К самым резонансным случаям в министерстве отнесли закупку больницей лекарств на 12,77 млн руб. со сроком остаточной годности менее установленного по контракту, и поставка в другую больницу аппарата УЗИ за 2,2 млн руб. с худшими характеристиками, чем у предусмотренного контрактом устройства за 3,13 млн руб. После устранения нарушений, поставщиков оштрафовали на 681 тыс. руб. и 156 тыс. руб. соответственно.

За обозначенный период минфин выявил 23 случая, когда заказчики не выставляли штраф и пени за нарушения при поставке товаров. Всего за нарушения в сфере закупок к административной ответственности привлекли 16 должностных лиц.