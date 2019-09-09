Омские силовики предотвратили кражу из депозитария банка

В Омске задержаны двое граждан ближнего зарубежья, которые подозреваются в подготовке кражи из банковского хранилища. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в одном из кредитных учреждений Омска злоумышленники арендовали банковские ячейки. Под предлогом размещения денег мужчины заходили в депозитарий и сканировали механизмы замков ячеек. Отпечатки, полученные со сканера, они отправляли за границу, где для них изготавливались дубликаты ключей. Злоумышленники получили копии двух ключей, но воспользоваться ими не успели. Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции сотрудником МВД, ФСБ и Росгвардии. Одного из них силовики перехватили у российско-казахстанской границы. Его сообщника задержали в арендованной квартире в Омске, при нем имелся билет на самолет.

В ходе обысков правоохранители изъяли заготовки и готовые дубликаты ключей от банковских ячеек, а также мобильные телефоны. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, в случае успеха добычей злоумышленников могли стать более 3,5 млн руб., находящихся в ячейках. Следователи проверяют причастность задержанных к аналогичным кражам в Екатеринбурге, Брянске, Казани и Тюмени.

Илья Николаев