НЗТ отгрузили на экспорт традиционные полмиллиона тонн.

Новороссийский зерновой терминал отгрузил по итогам августа, почти полмиллиона тонн зерна и стал лидером в Черноморском бассейне.



По оперативной информации за аналогичный период перевалка в морских терминалах Азово-Черноморского бассейна составила: ПАО «НКХП» около 340 тысяч тонн, АО «Зерновой терминал «КСК» более 430 тысяч, АО «Туапсинский зерновой терминал» 240 тысяч тонн, ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань» 310 тысяч тонн.

В основном - это зерно 3 и 4 класса, прибывшее на терминал с Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского края.

После низкого старта в июле, второй месяц нового сезона был отмечен ростом экспорта пшеницы из России в адрес традиционных потребителей: Турции стран Африки, - сообщает генеральный директор ООО «НЗТ» Владислав Жуков.

- Начиная с первой недели августа завоз, вырос на 15-20%. Мы в свою очередь, имея отлаженную систему перевалки зерна, профессионально организовали процесс.

- Как отмечает Жуков, в сентябре—октябре экспорт зерна традиционно идет наиболее высокими темпами в сезоне.

- Мы внимательно следим за конъюнктурой и готовы работать с большими объемами. Более того, на предприятии идет разработка комплексной программы развития, которая как мы считаем, позволит упрочить позиции на рынке.