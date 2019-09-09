Количество поддельных банкнот на Северо – Западе снижается

Количество поддельных банкнот на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) снижается. За март – июнь текущего года было выявлено 1,17 тыс. поддельных купюр, 13% от общего объема выявленных поддельных денег в стране. Кроме того, число обнаруженных во II квартале 2019 года фальшивок на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, чаще всего подделываются купюры номиналом в 5 тыс. руб. 72% выявленных в регионе фальшивок пришлось на пятитысячные купюры, а 21% – на тысячные.

В Санкт-Петербурге количество выявленных во II квартале 2019 года поддельных банкнот составило 971 шт., встречать такие купюры стали на 6% реже, чем год назад.