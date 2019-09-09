На довыборах в гордуму Ульяновска победил ставленник «Единой России»

В Ульяновске завершились дополнительные выборы в гордуму по 16 Засвияжскому округу. Всего на выборы вышли 12 кандидатов, из них 5 самовыдвиженцев, и семеро кандидатов от партий – от КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Родины», КПСС, «Коммунистов России», «Гражданской платформы».

Победу одержал Андрей Князев, шедший самовыдвиженцем, хотя он же был победителем праймериз «Единой России» и именно ему партия власти оказывала поддержку. Господин Князев набрал 58,00% голосов избирателей, участвовавших в голосовании. Его ближайший соперник Денис Гурьянов (КПРФ) – 15,70% голосов, самовыдвиженец Илья Гуров – 9,67%. Остальные кандидаты получили от 0,40% до 2,96% голосов избирателей. В горизбиркоме отмечают, что день голосования прошел практически без нарушений, «поступившие жалобы имели чисто технический характер».

Сергей Титов, Ульяновск