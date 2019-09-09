09 сентября, понедельник
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В мэрии Кишинева прошли обыски

Прокуратура Молдавии провела обыски в офисах мэрии Кишинева. Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о причинении крупного ущерба, сообщает местный телеканал Publika. Точная сумма ущерба не раскрывается.

Обыски прошли в молдавском управлении архитектуры и градостроительства. В следственных действиях также участвовали сотрудники службы внутренней безопасности МВД. Глава прокуратуры Штефан Шаптефраць уточнил, что дела возбудили за неэффективное управление государственными участками и причинение ущерба в больших размерах.

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