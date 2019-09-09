На Ставрополье инспектора регионального Минсельхоза будут судить за взяточничество

Дело главного государственного инженера-инспектора отдела государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники министерства сельского хозяйства Ставропольского края направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в марте текущего года обвиняемый предложил аграрию поставить на регистрационный учет два трактора без их фактического осмотра, а также в отсутствие паспортов на них. За это инженер-инспектор попросил 30 тыс. руб. Мужчина согласился и обратился в правоохранительные органы. Подозреваемого взяли с поличным при получении денег.

Дарья Голякова