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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В избиркоме подводят итоги

Кто прошел в региональный и городской парламенты.

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8 сентября в единый день голосования выбирали одного депутат Законодательного собрания Нижегородской области и пять депутатов городской думы Нижнего Новгорода.


8 сентября в единый день голосования выбирали одного депутат Законодательного собрания Нижегородской области и пять депутатов городской думы Нижнего Новгорода.

На выборах в региональный парламент, судя по поступающим из избиркома данным, побеждает замгендиректора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

На довыборах в гордуму лидируют: по округу №9 председатель молодежного парламента Татьяна Скоробогатова, по округу №15 - советник губернатора Руслан Станчев, по округу №16 - директор Нижегородского цирка Инна Ванькина, по округу №21 - директор по развитию Нижегородского завода теплообменного оборудования Павел Пашинин, по округу №24 - помощник депутата Госдумы Евгений Костин.

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