В избиркоме подводят итоги
Кто прошел в региональный и городской парламенты.
8 сентября в единый день голосования выбирали одного депутат Законодательного собрания Нижегородской области и пять депутатов городской думы Нижнего Новгорода.
8 сентября в единый день голосования выбирали одного депутат Законодательного собрания Нижегородской области и пять депутатов городской думы Нижнего Новгорода.
На выборах в региональный парламент, судя по поступающим из избиркома данным, побеждает замгендиректора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.
На довыборах в гордуму лидируют: по округу №9 председатель молодежного парламента Татьяна Скоробогатова, по округу №15 - советник губернатора Руслан Станчев, по округу №16 - директор Нижегородского цирка Инна Ванькина, по округу №21 - директор по развитию Нижегородского завода теплообменного оборудования Павел Пашинин, по округу №24 - помощник депутата Госдумы Евгений Костин.