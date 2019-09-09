В избиркоме подводят итоги Кто прошел в региональный и городской парламенты.

8 сентября в единый день голосования выбирали одного депутат Законодательного собрания Нижегородской области и пять депутатов городской думы Нижнего Новгорода.





8 сентября в единый день голосования выбирали одного депутат Законодательного собрания Нижегородской области и пять депутатов городской думы Нижнего Новгорода.

На выборах в региональный парламент, судя по поступающим из избиркома данным, побеждает замгендиректора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

На довыборах в гордуму лидируют: по округу №9 председатель молодежного парламента Татьяна Скоробогатова, по округу №15 - советник губернатора Руслан Станчев, по округу №16 - директор Нижегородского цирка Инна Ванькина, по округу №21 - директор по развитию Нижегородского завода теплообменного оборудования Павел Пашинин, по округу №24 - помощник депутата Госдумы Евгений Костин.