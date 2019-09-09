КПРФ не смогла попасть в думу Ялуторовска

17 из 20 мандатов в Ялуторовской городской думе (Тюменская область) получат представители «Единой России». Выборы состоялись 8 сентября. По одному мандату получат ЛДПР и «Справедливая Россия», а также самовыдвиженец, рассказал на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Представители КПРФ не смогли получить ни одного места. Средняя явка составила 30,4%.

В прошлом составе думы Ялуторовска 18 мест занимали единороссы, по одному было у «Справедливой России» и ЛДПР.

Елена Горшкова