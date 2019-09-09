«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда можно вложить 1 млн руб. и более для того, чтобы или получить прибыль, или, во всяком случае, не потерять свои деньги? Свои варианты инвестиций предлагает экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Для того чтобы инвестировать в высокодоходные, надежные, ликвидные бумаги, нужно выбирать из классического сегмента, сектора, который всегда приносит дивиденды. Это сектор компаний, которые занимаются логистикой нефтепродуктов, сектор, производством оборудования для нефтяных и газовых компаний, в частности, компания Halliburton. За последнее время там акции упали серьезно, сейчас они торгуются на уровне около $19. Максимально были в районе $30. Но с учетом текущей цены дивидендная доходность у акций около 4% в американских долларах.

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