В Оренбурге сотрудница УК присвоила 700 тыс. рублей

В Оренбурге главный бухгалтер УК жилищного фонда осуждена за присвение 700 тыс. руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, весной 2016 года женщина перечислила денежные средства на расчетные счета ООО и ИП и потратила их по своему усмотрению. По версии подсудимой, деньги переведены за выполнение работ по благоустройству территории жилищного фонда. Однако суд установил, что никакие работы по благоустройству организациями не производились.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы и потребовал возместить ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Алена Смирнова