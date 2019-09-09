В Пионерском районе Екатеринбурга частично закроют движение троллейбусов

В Екатеринбурге закроют движение троллейбусов по улицам Комсомольская, Данилы Зверева, Сулимова, Смазчиков на участке от станции Академическая до проспекта Космонавтов, сообщается на сайте трамвайно-троллейбусного управления. Ограничения продлятся с 9 по 21 сентября связаны с ремонтом тепломагистрали на перекрёстке улиц Данилы Зверева и Блюхера.

Движение троллейбусов №18 и №19 будет полностью остановлено в одну сторону, троллейбус №12 будет следовать по маршруту: ст.Коммунистическая—пр. Космонавтов—ул. Сулимова—ул. Д. Зверева—ул. Комсомольская—ст. Академическая—ул. Мира—ул. Малышева—ул. К. Либкнехта—ул. Я. Свердлова—ул. Челюскинцев—пр. Космонавтов—ст. Коммунистическая.