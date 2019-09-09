На довыборах в горсовет Уфы победили два единоросса-строителя

Горизбирком Уфы опубликовал итоги дополнительных выборов в горсовет по двум избирательным округам. В округе №8 победил выдвинутый «Единой Россией» бывший вице-мэр по строительству, а ныне генеральный директор компании «Генстройтрест» Артур Хромец. В округе №14 победителем признан владелец строительного ООО «Компания Потенциал» Эдуард Остапчук, также выдвигавшийся от «Единой России».

Артур Хромец набрал 33% голосов. Явка в его округе составила 37,6%. Второй результат у директора и владельца ООО «Торговый дом Державный-Уфа» Салавата Гизатуллина (КПРФ) — 23,29%.

Эдуард Остапчук набрал в своем округе, где явка составила 67%, 53,58% голосов. Второй результат — у коммунистки, генерального директора и владелицы ООО «Ваш закон» Эльмиры Хасановой (14,3%).

Ирина Самойлова